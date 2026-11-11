Los Angeles'ta SUV yayalara ve satıcılara çarptı; 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ABD'nin Los Angeles kentinde bir aracın yayalara ve sokak satıcılarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Los Angeles Polis Departmanı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin Los Angeles kentinin North Hollywood semtindeki metro girişi yakınında SUV tipi bir aracın sokak satıcıları ve yayaların bulunduğu kalabalığın arasına girmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Aracın sürücüsünün de hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı