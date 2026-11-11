Los Angeles'ta SUV yayalara ve satıcılara çarptı; 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Los Angeles'ta SUV yayalara ve satıcılara çarptı; 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Los Angeles'ın North Hollywood semtinde metro girişi yakınında SUV tipi bir araç, sokak satıcıları ve yayaların bulunduğu kalabalığa çarptı; olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ağır durumdaki sürücü hastaneye kaldırılırken polis olaya ilişkin inceleme başlattı.
ABD'nin Los Angeles kentinde bir aracın yayalara ve sokak satıcılarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Los Angeles Polis Departmanı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin Los Angeles kentinin North Hollywood semtindeki metro girişi yakınında SUV tipi bir aracın sokak satıcıları ve yayaların bulunduğu kalabalığın arasına girmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Aracın sürücüsünün de hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı kaydedildi.