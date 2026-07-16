Anne Hathaway hakkında gündeme gelen hamilelik söylentileri, hayranlarını ve magazin dünyasını hareketlendirdi. Ünlü oyuncunun son görüntüleri sonrası "Anne Hathaway hamile mi?" sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, iddiaların doğru olup olmadığı merak ediliyor. İşte Anne Hathaway'in hamilelik iddialarına ilişkin son gelişmeler ve bilinen bilgiler.

ANNE HATHAWAY ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLMAYA HAZIRLANIYOR

Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway, üçüncü çocuğunu beklediğini açıklamasının ardından hamileliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu, yeni filmi The Odyssey'nin tanıtım çalışmaları kapsamında katıldığı bir televizyon programında, hamilelik haberini öğrendikleri an yaşadıkları şaşkınlığı anlattı.

HAMİLELİK HABERİNE ŞAŞIRDILAR

43 yaşındaki Anne Hathaway, sunucu Seth Meyers'ın programında eşi Adam Shulman ile birlikte üçüncü çocuklarını beklediklerini öğrendiklerinde büyük bir sürpriz yaşadıklarını söyledi. Ünlü oyuncu, "Ne yaptığımızı biliyorduk ama bunun gerçekleşmesine gerçekten çok şaşırdık." ifadelerini kullanarak, hamileliğin kendileri için beklenmedik bir gelişme olduğunu dile getirdi.

"SON DAKİKA GOLÜ" BENZETMESİ

Hamileliğini esprili bir dille anlatan Hathaway, üçüncü bebekleri için aile içinde "son dakika golü" ifadesini kullandıklarını söyledi. Oyuncunun bu sözleri programda gülümsetirken, hayranları tarafından da sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

SETH MEYERS'TAN ÜÇ ÇOCUK TAVSİYESİ

Program sırasında üç çocuk babası olan Seth Meyers'a tavsiye isteyen Anne Hathaway, eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi. Meyers ise üçüncü çocukla birlikte ebeveynliğin farklı bir boyuta geçtiğini belirterek, "İlk başta çok korkuyorsunuz, sonra her şey adeta otomatik pilota bağlanıyor." ifadelerini kullandı.

İKİ ÇOCUKLARI BULUNUYOR

2012 yılında evlenen Anne Hathaway ve Adam Shulman çifti, şu anda Jonathan ve Jack adını verdikleri iki erkek çocuk sahibi. Ünlü oyuncu, üçüncü bebeğinin cinsiyetiyle ilgili ise henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

'THE ODYSSEY' FİLMİ İÇİN GÜN SAYIYOR

Anne Hathaway, hamilelik sürecini yaşarken bir yandan da Matt Damon ile başrolünü paylaştığı The Odyssey filminin tanıtımlarına devam ediyor. Başarılı oyuncunun hem yeni filmi hem de üçüncü kez anne olmaya hazırlanması, magazin ve sinema dünyasının gündemindeki yerini koruyor.