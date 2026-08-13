Dünyaca ünlü oyuncudan olay aşk! Tom Cruise’u geride bıraktı

Hollywood'un dünyaca ünlü oyuncularından Ana de Armas, özel hayatıyla adından söz ettirdi. Blonde filmindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 38 yaşındaki oyuncu, İspanya'nın Formentera Adası'nda Venezuelalı müzisyen Alberto “Beto” Montenegro ile tatil yaparken objektiflere yansıdı.De Armas'ın birlikte görüntülendiği Alberto “Beto” Montenegro, Venezuelalı Rawayana grubunun solisti ve gitaristi olarak tanınıyor. 2007 yılında kurulan grup, reggae, funk ve pop gibi farklı müzik türlerini bir araya getiriyor.

Oyuncu ile Montenegro'nun ilişkisinin ne zaman başladığı henüz bilinmiyor. İkilinin ilk kez temmuz ayında birlikte görüldüğü öne sürülürken, son görüntüler aşk iddialarını güçlendirdi.

TOM CRUISE ILE ARASINDA 26 YAŞ FARK VARDI

Ana de Armas'ın yeni ilişkisinin ortaya çıkması, daha önce Tom Cruise ile yaşadığı birlikteliği de hatırlattı. 38 yaşındaki De Armas ile 64 yaşındaki Cruise arasında 26 yaş fark bulunuyordu.

Yaklaşık dokuz ay sürdüğü öne sürülen ilişki, geçtiğimiz ekim ayında sona ermişti. De Armas'ın Cruise'un hızlı yaşam tarzından rahatsız olduğu ve ilişkinin temposunun kendisini zorladığı iddia edilmişti.

İkilinin ayrılığın ardından arkadaş ve meslektaş olarak iletişimlerini sürdürdüğü öne sürülürken, De Armas'ın Montenegro ile sergilediği samimi görüntüler oyuncunun hayatında yeni bir sayfa açtığı yorumlarına neden oldu.

Kaynak: Haberler.com