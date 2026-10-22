180 kilodan 90 kiloya düştü! Ünlü oyuncunun değişimi inanılmaz

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Hollywood’un tanınan oyuncularından John Goodman, yıllar içinde verdiği kilolarla dikkat çekti. Bir dönem 180 kiloya kadar çıkan oyuncu, beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi ve düzenli egzersiz yapmasıyla yaklaşık 90 kilo verdi. Goodman’ın son görüntüsü, geçirdiği büyük fiziksel değişimi yeniden gündeme taşıdı.

ALKOLÜ BIRAKTI, BU KEZ YEME ALIŞKANLIĞI DEĞİŞTİ

74 yaşındaki Goodman, The New Yorker dergisine verdiği röportajda kilo verme mücadelesinin yıllar öncesine dayandığını anlattı. Oyuncu, bir dönem yaz boyunca yaklaşık 30 kilo verdiğini ancak ardından verdiği kiloları geri aldığını, hatta daha fazlasını kazandığını söyledi.

Goodman, 2007 yılında alkolü bırakmasının ardından bu kez kontrolsüz yemek yemeye başladığını belirtti. Yaklaşık 180 kiloya ulaştığı dönemde aynı kilo döngüsünü yeniden yaşamak istemediğini ve hayatında kalıcı değişiklikler yapmaya karar verdiğini ifade etti.

“SÜREKLİ HASTA VE YORGUN OLMAKTAN BIKTIM”

Alkol kullanımının günlük yaşamını olumsuz etkilediğini anlatan oyuncu, kendisini sürekli yorgun ve kötü hissettiği bir dönemden geçtiğini söyledi. Alkolü bıraktığı sırada sağlık durumunun ciddi biçimde kötüleştiğini belirten Goodman, artık bu şekilde yaşamak istemediğini dile getirdi.

Oyuncu, alkolün kişiliğini de etkilediğini fark ettiğini ve yaşamını yeniden düzene sokmak istediğini anlattı.

ZAYIFLAMA İĞNESİ DEĞİL, MİDE AMELİYATI

Goodman, kilo verme sürecinde zayıflama iğneleri yerine mide ameliyatına başvurduğunu açıkladı. Operasyon, oyuncunun kilo verme mücadelesinde önemli bir aşama oldu. Ancak büyük kilo kaybının ardından bazı sağlık sorunlarıyla da karşılaştı.

90 KİLO VERDİ, KANSIZLIK VE ÜŞÜME SORUNU YAŞADI

Yaklaşık 180 kilodan 90 kiloya düşerek vücut ağırlığının yarısını kaybeden Goodman, bu değişimin ardından kansızlık sorunu yaşadığını söyledi. Vücudundaki yağ oranının azalmasıyla eskisine kıyasla daha fazla üşüdüğünü de belirtti.

Oyuncunun kilo verme sürecinde beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını değiştirmesi de etkili oldu. Goodman, şeker tüketimini bıraktığını ve haftanın altı günü egzersiz yaptığını daha önceki açıklamalarında anlatmıştı.

SON HALİYLE GALA GECESİNDE DİKKAT ÇEKTİ

Yıllar içindeki değişimiyle gündeme gelen Goodman, Digger filminin Los Angeles’taki galasına eşi Anna Beth ile katıldı. Siyah takım elbisesiyle objektiflere yansıyan oyuncu, geçmiş yıllardaki görüntüsünden oldukça farklı görünüyordu.

Goodman’ın hikâyesi, yalnızca verdiği kilolarla değil; alkolle mücadelesi, yaşam tarzını değiştirme kararı ve kilo kaybının ardından yaşadığı sağlık sorunlarıyla da dikkat çekti.