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Bir dönemin en çekici kadınlarındandı! Pamela Anderson'ın son hali şaşırttı

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Bir dönemin en çekici kadınlarındandı! Pamela Anderson'ın son hali şaşırttı
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Bir dönem dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen Hollywood yıldızı Pamela Anderson, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. 59 yaşındaki oyuncu, gösterişli makyajı ve iddialı tarzını geride bırakarak doğallığı tercih ediyor. Anderson'ın sade kıyafetleri ve makyajsız görünümü, 90'lı yıllardaki imajından oldukça farklı.

  • 1990'lı yıllarda Baywatch dizisindeki C.J. Parker karakteriyle uluslararası şöhrete kavuşan Pamela Anderson, 59 yaşında makyaj yapmayı bırakarak doğal görünümüyle kamera karşısına çıkıyor.
  • Anderson, Kanada'nın Vancouver Adası'ndaki evinde bahçecilikle ilgileniyor ve hayvanlarıyla vakit geçirerek sade bir yaşam sürüyor.
  • Uzun süre sarı saçları, yoğun makyajı ve iddialı kıyafetleriyle tanınan oyuncu, artık davetlerde de makyajsız görünmeyi tercih ediyor.

1990'lı yıllarda rol aldığı Sahil Güvenlik (Baywatch) dizisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Pamela Anderson, yıllar içinde geçirdiği değişimle adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir dönemin en büyük seks sembollerinden biri olarak gösterilen ünlü oyuncu, şimdilerde Hollywood'un gösterişli dünyasından uzak, daha sakin bir yaşam sürüyor.

MAKYAJI BIRAKTI, DOĞALLIĞI SEÇTİ

59 yaşındaki Pamela Anderson, son yıllarda doğal görünümüyle öne çıkıyor. Uzun süre sarı saçları, yoğun makyajı ve iddialı kıyafetleriyle hafızalara kazınan oyuncu, artık makyajsız görüntüsüyle kamera karşısına çıkmayı tercih ediyor. Anderson, katıldığı davetlerde de bu tercihini sürdürerek güzellik anlayışındaki değişimi gözler önüne seriyor.

BİR ZAMANLAR DÜNYANIN EN SEKSİ KADINLARINDANDI

1990'lı yıllarda kırmızı mayosuyla hafızalara kazınan Pamela Anderson, dönemin en çok konuşulan kadın yıldızlarından biriydi. Baywatch dizisindeki C.J. Parker karakteriyle uluslararası üne kavuşan oyuncu, yıllarca güzelliği ve cesur tarzıyla magazin dünyasının önde gelen isimleri arasında yer aldı.

ŞİMDİ DOĞAYLA İÇ İÇE BİR HAYAT YAŞIYOR

Son yıllarda yaşam tarzını değiştiren Anderson, Kanada'nın Vancouver Adası'ndaki evinde doğayla iç içe bir hayatı benimsedi. Bahçecilikle ilgilenen, hayvanlarıyla vakit geçiren ve sade yaşamını ön plana çıkaran oyuncu, eski Hollywood imajından uzaklaşmış durumda.

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