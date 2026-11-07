Larsa Pippen beyninde anevrizma tespit edildiğini açıkladı

Nba efsanesi Scottie Pippen'ın eski eşi Larsa Pippen, sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamayla hayranlarını endişelendirdi. Beynindeki bir damarda balonlaşma tespit edilen 52 yaşındaki televizyon yıldızı, teşhisin ardından karşılaştığı bir haberin kendisini daha da etkilediğini söyledi.

BEYNİNDE ANEVRİZMA TESPİT EDİLDİ

ABD'de yayınlanan "The Real Housewives of Miami" adlı televizyon programıyla tanınan Larsa Pippen, sağlık durumuyla ilgili beklenmedik bir açıklama yaptı. Yıllardır televizyon dünyasının tanınan isimleri arasında yer alan Pippen, beyin anevrizması teşhisi aldığını duyurdu. Beyindeki bir kan damarının duvarında meydana gelen balonlaşma olarak bilinen anevrizma, bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Pippen'ın açıklamasında ise rahatsızlığın hangi aşamada olduğu, nasıl tespit edildiği veya kendisine nasıl bir tedavi uygulanacağına ilişkin ayrıntı yer almadı. Ünlü ismin teşhisi yeni öğrendiğini açıklaması dikkat çekerken, sağlık durumuyla ilgili gelişmeler merak konusu oldu.

MATT DAMON'IN EŞİYLE AYNI HASTALIĞA YAKALANDI

Larsa Pippen'ın açıklamasındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Hollywood yıldızı Matt Damon'ın eşi Luciana Barroso ile ilgili karşılaştığı haber oldu. Verilen bilgilere göre Barroso, 2024 yılında beyin anevrizması nedeniyle ameliyat geçirmişti. Pippen ise kendisine aynı teşhisin konulmasından yalnızca bir gün sonra Barroso'nun yaşadığı sağlık sorununu anlatan haberi gördü. İki ünlü ismin benzer bir rahatsızlıkla karşı karşıya kalması Pippen'ı şaşırttı. Ancak Barroso'nun geçmişte ameliyat geçirmiş olması, Pippen'ın da aynı tedaviye ihtiyaç duyacağı anlamına gelmiyor.

"DAHA DÜN BANA BEYİN ANEVRİZMASI TEŞHİSİ KONULDU"

Teşhisin ardından yaşadığı duyguları anlatan Larsa Pippen, karşılaştığı haberin kendisini nasıl etkilediğini şu sözlerle açıkladı: "Daha dün bana beyin anevrizması teşhisi konuldu. Bu sabah uyandığımda da karşıma bu haber çıktı. Kendimi kötü hissediyorum."

Kaynak: Haberler.com