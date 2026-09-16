Aralarında tam 30 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler
62 yaşındaki Hollywood yıldızı Brad Pitt ile 33 yaşındaki sevgilisi Ines de Ramon, ABD Açık Tenis Turnuvası Erkekler Tekler Finali'ni tribünden takip etti. Aralarında 29 yaş bulunan çiftin maç sırasında birbirlerine öpücük verdikleri samimi anlar objektiflere yansıdı.
- Brad Pitt ve Ines de Ramon, 2026 ABD Açık Erkekler Tekler Finali'ni New York'taki USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'nde birlikte izledi.
- Çift, maç sırasında tribünde birbirlerine öpücük verirken görüntülendi.
- Brad Pitt ile Ines de Ramon'un birlikteliği Kasım 2022'de başladı ve çift Eylül 2024'te Venedik Film Festivali'nde ilk kez birlikte kırmızı halıya çıktı.
Brad Pitt ile 2022'den bu yana birlikte olduğu mücevher tasarımcısı Ines de Ramon, ABD Açık Tenis Turnuvası'nda birlikte görüntülendi. New York'taki finali yan yana izleyen çiftin samimi halleri dikkat çekti.
TRİBÜNDE AŞKA GELDİLER
62 yaşındaki Brad Pitt ve 33 yaşındaki Ines de Ramon, New York'un Queens bölgesindeki USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'nde düzenlenen 2026 ABD Açık Erkekler Tekler Finali'ni birlikte takip etti. ABD'li Ben Shelton ile Alman Alexander Zverev arasındaki mücadeleyi izleyen ikili, maç boyunca sohbet edip gülüştü.
ÖPÜCÜKLER HAVADA UÇUŞTU
Karşılaşmayı neşeli bir şekilde takip eden Pitt ve Ramon'un samimi anları kameralara yansıdı. Çift, tribünde birbirlerine öpücük verirken görüntülendi.
Pitt ve Ramon'un bir gün önce de ABD Açık Kadınlar Tekler Finali'ni birlikte izlediği belirtildi.
BRAD PITT'İN TARZI DİKKAT ÇEKTİ
Brad Pitt tribünde tamamen lacivert bir kombin tercih ederken görünümünü ters taktığı şapkayla tamamladı. Ines de Ramon ise kot pantolon üzerine çiçek desenli ve dekolteli bir bluz tercih etti.
2022'DEN BERİ BİRLİKTELER
Brad Pitt ile Ines de Ramon'un birlikteliği Kasım 2022'de başladı. Çift, Eylül 2024'te Venedik Film Festivali'nde ilk kez birlikte kırmızı halıya çıktı. İkili daha sonra birçok spor karşılaşması ve davette yan yana görüntülendi.