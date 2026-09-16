Aralarında tam 30 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler

Brad Pitt ile 2022'den bu yana birlikte olduğu mücevher tasarımcısı Ines de Ramon, ABD Açık Tenis Turnuvası'nda birlikte görüntülendi. New York'taki finali yan yana izleyen çiftin samimi halleri dikkat çekti.

TRİBÜNDE AŞKA GELDİLER

62 yaşındaki Brad Pitt ve 33 yaşındaki Ines de Ramon, New York'un Queens bölgesindeki USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'nde düzenlenen 2026 ABD Açık Erkekler Tekler Finali'ni birlikte takip etti. ABD'li Ben Shelton ile Alman Alexander Zverev arasındaki mücadeleyi izleyen ikili, maç boyunca sohbet edip gülüştü.

ÖPÜCÜKLER HAVADA UÇUŞTU

Karşılaşmayı neşeli bir şekilde takip eden Pitt ve Ramon'un samimi anları kameralara yansıdı. Çift, tribünde birbirlerine öpücük verirken görüntülendi.

Pitt ve Ramon'un bir gün önce de ABD Açık Kadınlar Tekler Finali'ni birlikte izlediği belirtildi.

BRAD PITT'İN TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Brad Pitt tribünde tamamen lacivert bir kombin tercih ederken görünümünü ters taktığı şapkayla tamamladı. Ines de Ramon ise kot pantolon üzerine çiçek desenli ve dekolteli bir bluz tercih etti.

2022'DEN BERİ BİRLİKTELER

Brad Pitt ile Ines de Ramon'un birlikteliği Kasım 2022'de başladı. Çift, Eylül 2024'te Venedik Film Festivali'nde ilk kez birlikte kırmızı halıya çıktı. İkili daha sonra birçok spor karşılaşması ve davette yan yana görüntülendi.