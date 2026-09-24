Haberler

Ünlü oyuncu Kevin Costner 32 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü oyuncu Kevin Costner 32 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hollywood’un ünlü oyuncusu Kevin Costner, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. 71 yaşındaki yıldız, kendisinden 32 yaş küçük influencer McKenna Wesley ile birlikte görüntülendi. İkilinin bir süredir yakın ilişki içinde olduğu öne sürülürken, yan yana görüntülenmeleri “yeni aşk” iddialarını yeniden alevlendirdi.

  • Kevin Costner, kendisinden 32 yaş küçük yaşam tarzı influencer'ı McKenna Wesley ile görüntülendi.
  • Costner ile Wesley, yaklaşık bir yıl önce Arizona'nın Scottsdale kentinde tanıştı ve Ekim 2025'te ilk kez birlikte görüntülendi.
  • 39 yaşındaki Wesley, Instagram'da 400 binden fazla takipçiye sahip ve Costner 2024'te Christine Baumgartner ile boşandı.

Hollywood yıldızı Kevin Costner, kendisinden 32 yaş küçük yaşam tarzı influencer’ı McKenna Wesley ile  görüntülendi. 71 yaşındaki oyuncunun, 39 yaşındaki Wesley ile yaklaşık bir yıldır yakın ilişki içinde olduğu öne sürülürken, ikilinin birlikte görüntülenmesi magazin dünyasında yeniden gündem oldu.

İKİLİ YAKLAŞIK BİR YILDIR YAKIN

ABD basınında yer alan haberlere göre Costner ile Wesley, yaklaşık bir yıl önce Arizona'nın Scottsdale kentinde tanıştı. İkili ilk kez Ekim 2025'te, Costner’ın “Field of Dreams” filminin gösterimi sırasında birlikte görüntülenen ikilinin ortak noktalarından birinin ise golf tutkusu olduğu belirtiliyor.

SANTA BARBARA’DA BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Costner ve Wesley Ağustos ayında California'daki Santa Barbara'da birlikte öğle yemeği yerken görüntülenirken Wesley'nin Costner'ın Santa Barbara ve Aspen'deki evlerine birden fazla kez konuk olduğu iddia edildi.

32 YAŞLIK FARK DİKKAT ÇEKTİ

39 yaşındaki McKenna Wesley, sosyal medyada “The Bubbly Blonde” adıyla tanınıyor. Moda, güzellik ve seyahat ağırlıklı içerikler üreten Wesley'nin Instagram'da 400 binden fazla takipçisi bulunuyor. Costner ile arasındaki 32 yıllık yaş farkı ise ikilinin birlikte görüntülenmesinin ardından magazin basınının en çok dikkat çektiği ayrıntılardan biri oldu.

İLİŞKİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMADILAR

Costner ve Wesley'nin sevgili olup olmadığı konusunda ikiliden resmi bir açıklama gelmedi. Wesley'nin temsilcisi, kendisinin Costner ile ilişkisi hakkında yorum yapmak istemediğini belirtti. 

COSTNER 2024’TE BOŞANDI

Kevin Costner, yaklaşık 18 yıllık evliliğinin ardından Christine Baumgartner ile 2024'te boşanmıştı. Oyuncunun özel hayatı, boşanmasının ardından farklı isimlerle görüntülenmesi nedeniyle sık sık magazin basınının gündemine geliyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Samsun'da kardeşini berberde öldüren sanıktan ilginç savunma

Kardeşini berber koltuğunda öldüren ağabeyden ilginç savunma
Hyeon-Gyu Oh attı, Güney Kore farka koştu

Beşiktaş'ın yıldızları milli takımda da boş durmuyor
22.5 yıl hapis cezası olan firari hükümlü, ölmüş birinin ehliyetiyle yakalandı

Ölen kişinin ehliyetini kullanırken yakalandı, suç makinesi çıktı

90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı

90+24'te akılalmaz olay!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfalı vatandaşın deprem anını anlattığı röportaj olay oldu

Şanlıurfalı vatandaşın deprem anını anlattığı röportaj olay oldu

Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor

4 gündür yıkılamayan cami

Mardin'de tarlada ölü bulunan 13 yaşındaki Selahattin'in kuzeni tutuklandı! 'Tüfekle oynarken ateş aldı' demiş

Tarlada ölü bulunmuştu! 13 yaşındaki çocuğun kuzeni tutuklandı
Fenerbahçe'den yasa dışı bahis sitelerine suç duyurusu

Resmi açıklama geldi! Hepsine tek tek suç duyurusunda bulunuldu
BM kürsüsünde rezil olan Netanyahu'dan Türkiye'yi hedef alan sözler

BM'de kepaze olan Netanyahu, Türkiye'ye dil uzattı
Montella kara kara düşünüyor! Fransa maçı öncesi kritik eksikler

Fransa maçı öncesi korktuğu başına geldi

Milli boksör Havvanur Kethüda, Avrupa şampiyonu

Milli boksör Havvanur Kethüda, Avrupa şampiyonu