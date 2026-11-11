Stacy Keach kimdir? Mike Hammer'ın yıldızı neden öldü, kaç yaşındaydı?

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Stacy Keach'in ölüm haberini eşi Malgosia Tomassi Keach verdi. Mike Hammer, Prison Break ve Blue Bloods dizilerinden tanınan Amerikalı oyuncu, 10 Kasım 2026 Salı günü Polonya'nın Magdalenka kasabasındaki evinde öldü. 85 yaşındaydı.

Altmış yıla yakın bir kariyerde Hamlet'ten Hemingway'e, Martin Luther'den Richard Nixon'a kadar çok farklı karakterleri oynadı.

STACY KEACH NEDEN ÖLDÜ?

Stacy Keach, ailesinin açıklamasına göre uzun süredir mücadele ettiği ciddi bir kalp rahatsızlığı ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Oyuncu, Haziran 2017'de Chicago'da sahnede oynarken kalp krizi geçirmişti. Geride eşi Malgosia ile çocukları Shannon ve Karolina kaldı.

STACY KEACH KİMDİR?

Stacy Keach, sahnede Shakespeare oyunları, ekranda dedektif ve otorite figürü rolleriyle bilinen Amerikalı oyuncu ve anlatıcıydı. Asıl adı Walter Stacy Keach Jr. idi. Babası tiyatro yönetmeni ve oyuncu Stacy Keach Sr., annesi oyuncu Mary Peckham'dı; kardeşi James Keach da oyuncu ve televizyon yönetmeni.

Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de İngilizce ve drama okudu, Yale Drama Okulu'nda yüksek lisans yaptı. Fulbright bursuyla Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisi'nde (LAMDA) eğitim aldı.

STACY KEACH KAÇ YAŞINDAYDI?

Stacy Keach, 2 Haziran 1941'de doğdu ve 85 yaşında öldü.

STACY KEACH NERELİ?

Stacy Keach, ABD'nin Georgia eyaletindeki Savannah şehrinde doğdu. Son yıllarını Polonya'da, Varşova yakınlarındaki Magdalenka'da geçirdi.

STACY KEACH HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Stacy Keach sinemaya 1968'de The Heart Is a Lonely Hunter ile başladı. John Huston'ın yönettiği Fat City ve The Life and Times of Judge Roy Bean (1972) filmlerinde oynadı. Up in Smoke (1978), The Long Riders (1980), Escape from L.A. (1996), American History X (1998) ve Nebraska (2013) diğer filmlerinden. Son rolü, 2025 yapımı Jay Kelly'de George Clooney'nin canlandırdığı karakterin babasıydı.

STACY KEACH HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Stacy Keach'i geniş kitleye tanıtan rol, Mickey Spillane'in yarattığı dedektif Mike Hammer oldu. 1984-1987 yıllarında yayınlanan Mickey Spillane's Mike Hammer dizisinin başrolündeydi.

Titus'ta (2000-2002) Ken Titus'u, Prison Break'te (2005-2007) hapishane müdürü Henry Pope'u oynadı. Blue Bloods'da Başpiskopos Kevin Kearns olarak tekrar eden bir rolü vardı. The Blacklist'te Robert Vesco'yu canlandırdı, American Greed belgesel dizisinin de anlatıcısıydı.

STACY KEACH HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?

Stacy Keach, 1988 yapımı Hemingway mini dizisinde Ernest Hemingway'i oynadı ve bu rolle Altın Küre kazandı. Aynı rol ona Emmy adaylığı da getirdi. Broadway'de Indians oyunundaki Buffalo Bill rolüyle 1970'te Tony Ödülü'ne aday gösterildi. Tiyatro çalışmalarıyla dört Drama Desk ödülü aldı.