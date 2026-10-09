Hakkari'de Sümbül Dağı çevresindeki sis bulutları hızlandırılmış çekimle kaydedildi

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Hakkari'de yüksek kesimlerde oluşan sis bulutları hızlandırılmış çekim tekniğiyle kaydedildi.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından dağlarda ve yüksek kesimlerde sis bulutları oluştu.

3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı ve çevresindeki dağları kaplayan sis bulutları, "time lapse" (hızlandırılmış çekim) tekniğiyle görüntülendi.

Sis bulutlarının geçişi, güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA