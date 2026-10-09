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Hakkari'de Sümbül Dağı çevresindeki sis bulutları hızlandırılmış çekimle kaydedildi

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Hakkari'de Sümbül Dağı çevresindeki sis bulutları hızlandırılmış çekimle kaydedildi
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Hakkari'de iki gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlerde sis bulutları oluştu. 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı ve çevresini kaplayan sis bulutları hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi, sisin geçişi güzel görüntüler oluşturdu.

Hakkari'de yüksek kesimlerde oluşan sis bulutları hızlandırılmış çekim tekniğiyle kaydedildi.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanağın ardından dağlarda ve yüksek kesimlerde sis bulutları oluştu.

3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı ve çevresindeki dağları kaplayan sis bulutları, "time lapse" (hızlandırılmış çekim) tekniğiyle görüntülendi.

Sis bulutlarının geçişi, güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA
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