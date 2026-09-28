Hakkari Derecik'te freni boşalan kum yüklü kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde freni boşalan kum yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Derecik ilçesinde seyir halindeki kum yüklü kamyonetin freni boşaldı. Kontrolden çıkan ve hızla ilerleyen aracı durduramayarak yol kenarındaki toprak alana çarpan sürücü M. Emin Erbek, yan yatan araçta yaralandı. Kazayı fark eden çevre sakinleri, sürücünün yardımına koşarak, Erbek'i araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı şoför tedavi altına alındı. Emin Erbek'in bir şirkette kamyon şoförü olarak çalıştığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı