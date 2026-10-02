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Hakkari Yüksekova'da Kaymakam Hülür, kurum müdürleriyle voleybol maçına çıktı

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Hakkari Yüksekova'da Kaymakam Hülür, kurum müdürleriyle voleybol maçına çıktı
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Kaymakam Volkan Hülür ve kurum müdürleri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen voleybol maçında bir araya geldi. Katılımcılar, yoğun mesai sonrası düzenlenen etkinliğin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirtti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yaptığı günden bu yana halkla iç içe bir yönetim sergileyen Kaymakam Volkan Hülür, mesai saatlerinin dışındaki sosyal ve sportif faaliyetleriyle de adından söz ettiriyor.

Gündüzleri ilçe halkının sorun ve taleplerini dinleyerek hane ziyaretleri gerçekleştiren Kaymakam Hülür, akşam saatlerinde ise spor faaliyetleriyle ilçedeki sosyal yaşamı canlandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Yeni Mahalle'de bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait spor salonunda anlamlı bir voleybol maçı düzenlendi. Kaymakam Volkan Hülür ile kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen müsabaka, renkli görüntülere sahne oldu. Yoğun mesai temposunun ardından düzenlenen bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirten katılımcılar, sporun birleştirici gücüyle keyifli anlar yaşadı.

Açıklamalarda bulunan Kaymakam Hülür, devletin sıcak yüzünü vatandaşlara hissettirirken, onların her anında yanlarında olmaya gayret ettiklerini belirterek, "Gündüzleri vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenip çözüm üretirken, akşamları da bu tür sosyal ve sportif aktivitelerle hem mesai arkadaşlarımızla moral depoluyor hem de ilçemizde spor kültürünün gelişimine katkı sunuyoruz. Yüksekova'da her alanda olduğu gibi sporun da birleştirici gücünü ve enerjisini hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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