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Hakkari Yüksekova'da kullanılmayan okuldaki yangın 4 saatte söndürüldü

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Hakkari Yüksekova'da kullanılmayan okuldaki yangın 4 saatte söndürüldü
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dağlıca köyünde 3 yıldır kullanılmayan okul binasındaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında binanın tüm bölümleri hasar gördü; bir vatandaş direkteki Türk bayrağını indirip güvenli yere aldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye 55 kilometre mesafedeki Dağlıca köyünde 3 yıldır kullanılmayan iki katlı okul binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yaklaşık 4 saatte söndürülen yangında, binanın tüm bölümlerinde hasar meydana geldi.

Yangın sırasında bir vatandaş, alevlerden zarar görmemesi için direkteki Türk bayrağını indirerek güvenli bir yere aldı.

Kaynak: AA
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