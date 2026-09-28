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Hakkari'de Afife Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrenciler su kesintilerini protesto etti

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Hakkari'de Afife Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrenciler su kesintilerini protesto etti
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Hakkari'deki Afife Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yaşadıkları su kesintilerini protesto etti. Öğrenciler kesintilerin kalıcı çözülmesini isterken, Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 25 Eylül'de su tankeri kiralama ihalesi ilan etti.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) - Afife Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler yaşadıkları su kesintilerini protesto etti. Öğrenciler su kesintilerinin kalıcı bir şekilde çözülmesini istedi.

Hakkari merkezde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Afife Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurtta yaşanan su sıkıntısının giderilmesini istediler. Öğrenciler, yaşadıkları soruna dikkat çekmek amacıyla yurt önünde bir araya gelerek durumu protesto ettiler.

Öte yandan Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 25 Eylül'de yayımlanan ihale ilanında, Hakkari merkezde bulunan Erkek ve Afife Kız Öğrenci Yurtları'nın su ihtiyacının karşılanması amacıyla su tankeri araç kiralama hizmeti alınacağı belirtildi.

İhale kapsamında hizmetin işe başlama tarihinden itibaren 365 gün sürmesi öngörülüyor.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yurt yönetimi tarafından ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA
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