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Hakkari Yüksekova'da yaylaya yıldırım isabet etti, çok sayıda küçükbaş telef oldu

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Hakkari Yüksekova'da yaylaya yıldırım isabet etti, çok sayıda küçükbaş telef oldu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyü yaylasında otlatılan koyun sürüsünün bulunduğu alana yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle çok sayıda küçükbaş hayvan telef olurken, köy sakinleri ve besiciler kurtulan hayvanları güvenli bölgelere sevk etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıldırım düşmesi nedeniyle çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Armutdüzü köyü yaylasında otlatılan koyun sürüsünün bulunduğu alana yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği sürüde yer alan çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Olayın duyulması üzerine bölgeye giden köy sakinleri ve besiciler, telef olmaktan kurtulan hayvanları güvenli bölgelere sevk etti.

Öte yandan, bölgede sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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