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Hakkari Şemdinli'de kazada 2 yaşındaki çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

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Hakkari Şemdinli'de kazada 2 yaşındaki çocuk öldü, 7 kişi yaralandı
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde lastiği patlayan kamyonetin karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı kazada 2 yaşındaki çocuk öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, lastiği patlayan kamyonetin karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı kazada Hafsa Nur Ak (2) öldü, 7 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Şemdinli-Yüksekova kara yolunun Güneykonak köyü yakınlarında meydana geldi. Yüksekova'dan Şemdinli yönüne giden, sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonetin lastiği patladı. Kontrolden çıkan kamyonet, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2 araçtaki 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılar arasındaki Hafsa Nur Ak adlı bebek, hastanedeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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