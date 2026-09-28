Haberler

Hakkari'de yasa dışı bahis operasyonunda 46 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahiste kullanıldığı değerlendirilen birçok hesaba el konulurken şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hakkari'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, il genelinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı ve organizasyon içinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 46 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerle ilgili yapılan çalışmada, "yasa dışı bahis ve şans oyunlarıyla bağlantılı para nakline aracılık etme" suçunu oluşturan ve yasa dışı bahiste kullanıldığı değerlendirilen birçok hesaba el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Hisseleri şişirilen Özata Denizcilik’in yöneticileri yakalandı

Çember daralıyor! Hisseleri şişirilen şirketin yöneticileri yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Park yeri tartışmasında silah çekildi! Vatandaşın hareketi faciayı önledi

Park yeri kavgasında silah çekildi! Vatandaşın hareketi faciayı önledi
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar

Yetişkin içerikler için ezber bozan karar
Berrin Keklikler’den Atiye’ye yıllar sonra sert sözler: Senden hâlâ nefret ediyorum

Berrin Keklikler’den Atiye’ye: Senden hâlâ nefret ediyorum
Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanlara inanamadı

Köfte ekmek sipariş etti, içinden çıkanı görünce çılgına döndü
Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme! Üç fotoğrafla yanıt verdiler

Galatasaray'dan Aziz Yıldırım'a olay gönderme!

Kanlı plan son anda engellendi! Suriye'de DEAŞ hücresi çökertildi

Sınır ötesinde kanlı plan son anda engellendi
Trump'ın 'Her zaman düşünüyorum' çıkışına İran'dan 'Hazırız' yanıtı

Trump'ın "Her zaman düşünüyorum" çıkışına İran'dan "Hazırız" yanıtı