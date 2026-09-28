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DEM Partili Parlak, Hakkari KYK yurdundaki öğrencilerin su sorununa tepki gösterdi

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DEM Partili Parlak, Hakkari KYK yurdundaki öğrencilerin su sorununa tepki gösterdi
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DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Parlak, Hakkari'de KYK yurdunda kalan üniversite öğrencilerinin su sorununa tepki gösterdi. Temiz suya erişimin temel insan hakkı olduğunu vurgulayan Parlak, sorunun vakit kaybetmeksizin çözülmesi çağrısı yaptı.

(HAKKARİ) - DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Parlak, Hakkari'de KYK yurdunda kalan üniversite öğrencilerinin yaşadığı su sorununa tepki gösterdi. Parlak, temiz suya erişimin temel bir hak olduğunu belirterek, sorunun gecikmeden çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkari'de KYK yurdunda kalan üniversite öğrencileri su sorununu çözmeyen yetkililere tepki gösteriyor. Bu haklı tepkilerinde onların yanındayız ve sorunun çözülmesi için elimizden geleni yapacağız. Birkaç ay önce Hakkari'nin su sorunu gündeme geldiğinde Valiyi aklamak için açıklama yapan bir grup muhtar bu görüntülerden ders almalıdır. Halka hizmet etmek için seçilen kişiler birilerine yaranmak için sorunların üstünü örterse o sorunlar daha da büyür. Temiz suya erişim en temel insan haklarından biridir. Hakkari'nin su sorunu vakit kaybetmeksizin çözülmelidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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