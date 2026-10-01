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Hakkari Çevre İl Müdürlüğü artan yemekleri doğadaki hayvanlara ulaştırıyor

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Hakkari Çevre İl Müdürlüğü artan yemekleri doğadaki hayvanlara ulaştırıyor
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Hakkari Çevre İl Müdürlüğünde personel yemeklerinden arta kalan, hayvanların tüketimine uygun yiyecekler çöpe atılmak yerine doğaya bırakılıyor. İl Müdürü Cengiz Adıgüzel'in talimatıyla yürütülen uygulama, soğukta yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara destek olup israfı azaltıyor.

Hakkari Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde personel yemeklerinden arta kalan ve hayvanların tüketimine uygun yiyecekler çöpe atılmak yerine doğadaki hayvanlara ulaştırılıyor.

Hakkari Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde hayata geçirilen uygulamayla yemek israfının önüne geçilirken, doğadaki hayvanlara da destek sağlanıyor. İl Müdürü Cengiz Adıgüzel'in talimatıyla kurum yemekhanesinde personel için hazırlanan yemeklerden arta kalan ve hayvanların tüketimine uygun olan yiyecekler ayrı şekilde toplanıyor. Belirli aralıklarla biriktirilen yemekler daha sonra kurum personeli tarafından doğaya bırakılarak yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların beslenmesine katkı sağlanıyor.

Uygulama sayesinde çöpe gidecek yemeklerin değerlendirilmesiyle hem israfın azaltılması hem de doğadaki canlılara destek olunması amaçlanıyor. Özellikle soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için önemli bir besin kaynağı oluşturan uygulama, kurum çalışanlarının da katkısıyla sürdürülüyor. İl müdürlüğünde hayata geçirilen çalışma, "israf etme, paylaş" anlayışının günlük yaşamda uygulanmasına yönelik örnek bir davranış olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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