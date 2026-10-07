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Hakkari Şemdinli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı; 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

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Hakkari Şemdinli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı; 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Yüksekova-Şemdinli kara yolunun Korgan köyü Güzelkonak mezrasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı; Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bir çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.

Yüksekova-Şemdinli kara yolunun Korgan köyü Güzelkonak mezrasında sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bir çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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