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Hakkari Şemdinli'de üzüm hasadı başladı, Kaymakam Erdoğan üreticilerle buluştu

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Hakkari Şemdinli'de üzüm hasadı başladı, Kaymakam Erdoğan üreticilerle buluştu
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üzüm hasadı başladı. Kaymakam Fatih Erdoğan, kurum amirleriyle Tütünlü köyündeki hasada katıldı; üreticilerle sohbet etti ve bölgedeki üzüm üretiminde sezonun hareketlendiği belirtildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üzüm hasadı başladı.

Şemdinli Kaymakamı Fatih Erdoğan, kurum amirleriyle birlikte Tütünlü köyünde gerçekleştirilen üzüm hasadına katıldı. Üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Erdoğan, hasat çalışmalarına eşlik ederek çiftçilerle sohbet etti. Üzüm üretiminin bölge açısından önemine değinen Erdoğan, üreticilere bereketli ve verimli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

Tütünlü köyünde gerçekleştirilen hasat çalışmalarıyla birlikte bölgedeki üzüm üretiminde sezonun hareketlendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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