Hakkari'de kaygan yolda Irak plakalı otomobil bariyerlere çarparak askıda kaldı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'de yağışla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen Irak plakalı otomobil, Hakkari-Van kara yolunun Sere Solan mevkisinde bariyerlere çarparak askıda kaldı. İhbar üzerine sevk edilen oto kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla araç bulunduğu yerden kaldırıldı.
Hakkari'de kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen Irak plakalı otomobil bariyerlere çarptı.
Kaza, Hakkari-Van kara yolunun Sere Solan mevkisinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Van'dan Hakkari istikametine seyir halindeki Irak plakalı araç, yağış sebebiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil, bariyerlerin üzerinde askıda kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen oto kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla araç bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı