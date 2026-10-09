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Uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheliye adli işlem; 5 milyar TL’lik mal varlığa el konuldu

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Uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheliye adli işlem; 5 milyar TL’lik mal varlığa el konuldu
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 17 şüpheliye adli işlem yapıldığını ve yaklaşık 5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 17 şüpheliye adli işlem yapıldığını ve yaklaşık 5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konulduğunu duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon, yaklaşık 1 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, yaklaşık 5 milyar TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Açıklamada ayrıca, "Uyuşturucu tacirlerinin sadece zehir ağlarını değil, suçtan elde ettikleri haksız kazanç kapılarını da tek tek kapatıyoruz. Suç odaklarının finans kaynaklarına yönelik operasyonlarımıza ülkemizin dört bir yanında kararlılıkla devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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