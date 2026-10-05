Yüksekova Demirkonak'ta derede su çekilince binlerce balık ölüm tehlikesinde kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Demirkonak köyünde su seviyesi düşen derede binlerce balık ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Demirkonak köyündeki dere yatağında, ilkbahar aylarında su seviyesinin yükselmesiyle birlikte yoğun balık popülasyonu oluştu. Ancak sonbahar mevsimiyle birlikte deredeki suyun büyük ölçüde çekilmesi, bölgedeki canlı yaşamını tehdit etmeye başladı. Köylülerin aktardığı bilgilere göre, derede sayıları binleri bulan balıklar, su kaynaklarının azalmasıyla birlikte daralan alanlarda sıkıştı. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda balıkların kısa süre içinde telef olabileceği belirtildi.

Durumun doğal yaşam açısından ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade eden köy sakinleri, ilgili kurumların bir an önce harekete geçmesini istedi. Vatandaşlar, balıkların kurtarılması ve doğal dengenin korunması için bölgede inceleme yapılarak acil önlem alınmasını talep ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı