Hakkari Yüksekova'da mevsimin ilk karı Cilo Dağları'nın zirvelerini kapladı

Hakkari Yüksekova'da mevsimin ilk karı Cilo Dağları'nın zirvelerini kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk hava ve yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Mevsimin ilk karıyla Cilo Dağları'nın zirveleri beyaza bürünürken, ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk hava ve yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
İlçede son günlerde düşen hava sıcaklıklarının ardından, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Cilo Dağları'nın zirveleri beyaza büründü. Mevsimin ilk kar yağışının ardından dağın zirvesinde oluşan beyaz örtü, güzel görüntüler oluşturdu.
Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı