Milli kuraşçı Cemil Kanat Avrupa şampiyonu oldu, dünya şampiyonluğunu hedefliyor

İlk kez katıldığı uluslararası organizasyonda Avrupa şampiyonu olan milli kuraşçı Cemil Kanat, dünya şampiyonasında da altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Hakkari'de kuraş ve judoyla uğraşan ağabeyinin antrenmanlarından etkilenen 15 yaşındaki Cemil Kanat, 6 yıl önce judo yapmaya başladı.

Antrenörlerinin desteğiyle kendini judo ve kuraşta geliştiren 11. sınıf öğrencisi Cemil, katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar elde etti.

Bölge ve Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceler kazanan Cemil, 13-14 Haziran'da Zonguldak'ta düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda birinci oldu.

Bu başarısıyla Avrupa Kuraş Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Cemil Kanat, 11-14 Eylül'de Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonda 46 kiloda mücadele etti.

Kariyerindeki ilk uluslararası organizasyonunda rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu olan genç sporcu, dünya şampiyonasında da başarılı olarak Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

Elde ettiği başarılarla kentte gurur kaynağı olan Cemil, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda antrenörü Kübra Bayram yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

"Bu başarılar küçük kardeşlerimize örnek oluyor"

Cemil Kanat, AA muhabirine, ağabeyi Şinasi Kanat'ın peşinden antrenmanlara giderken judoya başladığını söyledi.

Yaklaşık 6 yıldır judo ve kuraşla uğraştığını belirten Cemil, şunları kaydetti:

"İlk iki yıl sürekli çalıştım. Ondan sonra maçlara gitmeye başladım. Dereceler kazandım. Zonguldak'ta Türkiye Kuraş Şampiyonası'na katıldım. Orada birinci oldum. Avrupa Şampiyonası'na katılma şansı elde ettim. Orada da birinci oldum. Hem ilimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ettim. Güzel bir atmosferdi. Yurt dışındaki müsabakalara daha fazla gitmek için daha sıkı çalışacağız. İlk kez katılmama rağmen güzel geçti. Orada bayrağımızı dalgalandırdım. Milli marşımız çalındı. Çok güzel bir duyguydu. Bundan sonra da bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hedefim dünya şampiyonasına gitmek. Orada da şampiyon olmak istiyorum. Bu başarılar küçük kardeşlerimize örnek oluyor. Biz de ailece judoyla ilgileniyoruz. Kuraş, judoya benziyor."

Dünya şampiyonası için listenin açıklanmasını beklediklerini belirten Cemil Kanat, judoda da şampiyonluklar yaşamak istediğini ifade ederek, desteklerinden dolayı Hakkari Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

"Sporcumuz çok hırslı"

Antrenör Kübra Bayram ise yetiştirdikleri sporcuların her yıl ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde ettiğini söyledi.

Kentte daha çok çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Bayram, "Başarılarımızın üstüne başarı eklemek için çabalıyoruz. Şampiyon olan sporcularımızın rol model olduğuna inanıyorum. Cemil, önce Türkiye şampiyonu oldu, sonra da Avrupa'da güzel bir başarı sağladı. Açıklanacak listede yer alırsa Cemil'i dünya sahnesinde de göreceğiz. Sporcumuz çok hırslı. Bu yüzden iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Elde edilen başarılar diğer çocuklarda da merak uyandırıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA