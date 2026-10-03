Haberler

Hakkari'de eş zamanlı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'de eş zamanlı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 716 kişi sorgulanırken 108 araç kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı; 11 işletmeye idari işlem uygulandı.

Hakkari'de polis ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirdiği geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. 716 kişi sorgulanırken, 108 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs yakalandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla kapsamlı bir asayiş uygulamasına imza attı. Hakkari merkez ve ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamaya 43 ekip ve 98 emniyet personeli katıldı. Asayiş ekipleri birçok noktada araçları, şahısları, umuma açık işyerlerini, park ve bahçeleri denetledi.

716 şahıs sorgulandı, 108 araç kontrol edildi

Uygulama kapsamında ekipler tarafından 716 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, 108 araç da kontrol edildi. Kent genelindeki denetimlerde ayrıca 48 umuma açık işyeri ile park ve bahçe kontrol edildi. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılık tespit edilen 11 işletmeye çeşitli maddelerden idari işlem uygulandı. Denetimler sırasında yapılan kontrollerde bir bıçak ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şahıs hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet kapsamında adli işlem gerçekleştirildi.

Aranan 7 şahıs yakalandı

Eş zamanlı uygulamanın dikkat çeken sonuçlarından biri de aranan şahıslara yönelik oldu. Yapılan sorgulama ve kontroller sonucunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 7 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, haklarındaki işlemlerin tamamlanması amacıyla ilgili emniyet birimlerine götürüldü. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla kent merkezi ve ilçelerde asayiş uygulamaları ile denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Ustanın istediği fiyatı duyunca oturup klozeti kendisi monte etti

Ustanın istediği fiyatı duyunca oturup klozeti kendisi monte etti
Ankara'da gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Başkentte gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da drenaj çalışmasında facia! Mahalle muhtarı göçükte can verdi

Bir anda göçük oldu! Mahalle muhtarı toprak altında kaldı
İrlandalı taraftarlar Filistin bayraklı tenis toplarıyla İsrail'i protesto etti

Maç durdu, herkes ayakta alkışladı! Görevliler bile şok oldu

TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler

TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler

İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu

İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu
Filmleri aratmayan soygun girişimi! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar

Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar
Beşiktaş yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi

Süper Lig devi yeni sektöre giriyor! İşte açılış tarihi
Fon krizinin ortasında çarpıcı veri! Bankalardaki para rekor seviyeye çıktı

Fon krizinde çarpıcı veri! 15 günde 545 milyar TL'lik sıçrama