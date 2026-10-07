Hakkari'de kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 yaşındaki çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

Hakkari'de kafa kafaya çarpışan araçlarda 2 yaşındaki çocuk öldü, 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'de Şemdinli-Yüksekova kara yolunun Haruna köyü mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı, yaralıların tedavileri sürüyor ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hakkari'de iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Şemdinli-Yüksekova kara yolunun Haruna köyü mevkiinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki kız çocuğu, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.