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AŞAV Hakkari İl Başkanlığı açıldı

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AŞAV Hakkari İl Başkanlığı açıldı
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Anadolu Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Hakkari İl Başkanlığı, Şemdinli’de düzenlenen resmi törenle açıldı.

Anadolu Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) Hakkari İl Başkanlığı, Şemdinli'de düzenlenen resmi törenle açıldı.

Şehit aileleri, gaziler ve güvenlik korucularının yaşam standartlarını desteklemek, haklarını savunmak ve her an yanlarında olmak amacıyla kurulan vakfın Şemdinli'deki yeni hizmet binası, protokol ve vatandaşların yoğun katılımıyla hizmete girdi. Açılış töreninde kürsüye çıkan AŞAV Hakkari İl Başkanı Abdulmetin Erden, vakfın temel vizyonunun şehit yakınları, gaziler ve güvenlik korucularının her türlü ihtiyacında köprü olmak ve çocuklarının eğitim hayatına katkı sunmak olduğunu vurguladı. Hakkari genelinde 710 şehit ve 328 gazi bulunduğunu belirten Erden, bu kesimlerin toplumun en kutsal emanetleri olduğunun altını çizdi. İl başkanlığının sorunların yakından takipçisi olacağını ve dayanışma ruhunu daha da büyüteceklerini ifade etti.

Programda birer konuşma yapan AŞAV Genel Başkanı Ziya Sözen ile Şemdinli Kaymakamı Fatih Erdoğan da yeni merkezin bölge halkı için hayırlı olması temennisinde bulunarak, yürütülecek çalışmalara tam destek vereceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından günün anısına katılımcılara plaket takdim edildi. Açılış programı, okunan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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