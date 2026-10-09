Bakan Çiftçi, Hakkari merkezli operasyonda suç gelirlerini takip edeceklerini söyledi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Şirketlerin, taşınmazların ve ticari faaliyetlerin arkasına saklanan suç gelirlerinin izini sürmeye devam edeceğiz. Suçtan kazandığınız hiçbir serveti yanınıza bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Çiftçi, Hakkari merkezli 5 ilde uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Kara paraya geçit yok" ifadesine yer veren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu ticaretinden elde edilen kazançları aklamaya yeltenenlere geçit vermeyeceğiz. Şirketlerin, taşınmazların ve ticari faaliyetlerin arkasına saklanan suç gelirlerinin izini sürmeye devam edeceğiz. Suçtan kazandığınız hiçbir serveti yanınıza bırakmayacağız. Bu kararlı mücadelede emeği geçen kahraman Emniyet Teşkilatımızı, Hakkari Emniyet Müdürlüğümüzü ve soruşturmayı koordine eden Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA