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Hakkari'de sağanak ve sis sürüyor, Hakkari-Van, Hakkari-Çukurca yollarında kaya riski var

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Hakkari'de sağanak ve sis sürüyor, Hakkari-Van, Hakkari-Çukurca yollarında kaya riski var
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Hakkari kent merkezinde sabah başlayan sağanak ve sis, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Karayolları yetkilileri, Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca yollarında kaya düşmesi riskine karşı sürücüleri hızlarını düşürmeleri ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

Hakkari'de başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Yağışla birlikte etkili olan sis görüş mesafesini düşürürken, sürücüler farlarını yakarak ilerliyor.

Hakkari kent merkezinde sabah saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Şiddetli şekilde devam eden yağışla birlikte kent genelinde sis de etkili olmaya başladı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle trafikte ilerleyen sürücüler, araçlarının farlarını yakarak yollarına devam etti.

Karayolları yetkilileri ise Hakkari- Van ve Hakkari- Çukurca kara yollarını kullanacak sürücüleri kaya düşmesi riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer, özellikle yağışın etkili olduğu güzergahlarda sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini korumaları ve yol boyunca dikkatli seyretmeleri gerektiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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