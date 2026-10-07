Yeşilay Hakkari geçen yıldan bu yana 1000 öğrenci ve 1100 personele eğitim verdi

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Hakkari'de Yeşilay Şubesi bünyesinde görev yapan uzman ve gönüllüler, köyleri ziyaret ederek öğrencileri ve aileleri bağımlılık türleri ve korunma yolları konusunda bilgilendiriyor.

Yeşilay Hakkari Şube Başkanlığı, bağımlılığın önlenmesi ve toplumda farkındalığın artırılması amacıyla geçen yıldan bu yana yaklaşık 700 etkinlik yaptı, 1000 öğrenciye ve kamu kurumlarında görev yapan 1100 personele eğitim verdi.

Kentin farklı noktalarında kurdukları stantlarda da bağımlılık türleri ve korunma yollarına ilişkin bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiren uzmanlar ve gönüllü ekipler, "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında il ve ilçe merkezlerinin yanı sıra köylere de ziyaretler gerçekleştiriyor.

Gittikleri köylerde okulları ve evleri gezerek öğrenciler ve ailelerle bir araya gelen ekipler, sigara, uyuşturucu, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapıp, bağımlılıktan korunma yöntemlerini anlatıyor ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan materyalleri dağıtıyor.

Sahada aktif şekilde çalışan uzman ve gönüllüler, son olarak Kırıkdağ köyündeki okulu ziyaret etti, öğrencilere bağımlılığın yol açabileceği zararları anlattı.

Köydeki iş yerleri ve evleri gezerek bilgilendirici faaliyette bulunan ekipler, köy ziyaretlerini sürdürerek bağımlılıkla mücadele konusunda daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.

"Gençlerimizi spora yönlendirerek bağımlılıktan uzak tutmaya çalışıyoruz"

Ekiplerle köye giden Yeşilay Şube Başkanı Merve Demir, AA muhabirine, toplumun tüm kesimlerine ulaşarak bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirten Demir, "Eğitim kurumlarından tutun da tüm kamu kurum ve kuruluşlarına kadar her yerde eğitimlerimiz sürüyor. Şehir merkezinde 10 okulda Benim Kulübüm Yeşilay Projesi kapsamında 1000 öğrenciye yönelik eğitimler gerçekleştirdik. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında 1100 yetişkine yönelik bağımlılıkla ilgili eğitimlerimizi sürdürdük. Bu eğitimlerimizin Yeşilay Danışmanlık Merkezi uzmanlarımız tarafından verilmesi de çok kıymetli." dedi.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde hareket ettiklerini bildiren Demir, şunları kaydetti:

"Saha faaliyetlerimizde Doğu Anadolu Bölgesi'nde zaman zaman birinci ve ikinci oluyoruz. Bunu farkındalık çalışmalarımızı artırdığımız bir sonuç olarak değerlendiriyoruz. Yeşilay Spor Kulübümüz var. Bağımlılıkla mücadele en önemli noktalardan birisi de spordur. Gençlerimizi spora yönlendirerek bağımlılıktan uzak tutmaya çalışıyoruz.

Sadece şehir merkezinde değil, tüm ilçelerimizde temsilcilerimiz var. Gönüllülerimizle birlikte köy köy, dağ dağ, yayla yayla giderek bilgilendirmeler yapıyoruz. 100 esnafa ziyaret gerçekleştirdik. Binlerce insanımıza broşür dağıttık. Kent merkezinde Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz var. Ücretsiz, gizlilik esasıyla uzmanlarımız eğitim veriyorlar."

Kırıkdağ köyü sakinlerinden Cafer Adıyaman da hiçbir kötü alışkanlığı olmadığını, Yeşilayın yürüttüğü çalışmaları desteklediğini dile getirerek, "Bu çok güzel bir çalışma. Bugün de bizim köye geldiler, bizimle buluştular, kötü alışkanlıkları anlattılar. Yeşilay, toplum sağlığı bakımından müthiş çalışma yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA