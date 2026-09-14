Hakkari'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Hakkari'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen teknik takip sonucu kent merkezinde ve Yüksekova ilçesinde 11 adrese ve bir otomobile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 12 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, belirlenen adreslerde ve otomobilde yaptıkları aramalarda 3,28 gram esrar, 9,1 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 19 parça halinde 10 kilo 7 gram skunk ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Kaynak: AA