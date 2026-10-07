Hakkari'de kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü, yola düşen kayalar temizlendi

Hakkari'de kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü, yola düşen kayalar temizlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'de dün etkili olan sağanak akşam yüksek kesimlerde kar yağışına döndü. 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı ve çevresi beyaza bürünürken, Sere Solan mevkisinde sağanak nedeniyle yola düşen kaya parçaları Karayolları ekiplerince temizlendi.
Hakkari'de etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza büründü.
Kentte dün gün boyunca etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışın ardından 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı, çevresindeki dağlar ve yüksek bölgeler beyaza büründü.
Kent girişindeki Sere Solan mevkisinde ise sağanak nedeniyle dağdan koparak yola düşen kaya parçaları Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.
Kaynak: AA