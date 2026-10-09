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Hakkari'de bir vatandaş, salavat getirenlere ücretsiz halka tatlı ikram ediyor

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Hakkari'de bir vatandaş, salavat getirenlere ücretsiz halka tatlı ikram ediyor
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Hakkari'de Bulvar Caddesi'nde kurulan halka tatlı standında, salavat getiren vatandaşlara ücretsiz tatlı ikram ediliyor. Standa '1 salavat getirene 1 tane halka tatlı ücretsiz' yazısı asılırken, uygulama caddeden geçenlerin ilgisini çekti.

Hakkari'de bir vatandaş, kurduğu stantta salavat getirenlere ücretsiz halka tatlı ikram ediyor.

Hakkari'nin en işlek noktalarından Bulvar Caddesi'nde kurulan halka tatlı standı, anlamlı bir ikramla dikkat çekti. Bir vatandaş, standın üzerine astığı "1 salavat getirene 1 tane halka tatlı ücretsiz" yazısıyla vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Standın üzerine "Allahümme salli ala seyyidina Muhammed" ifadesini yazan vatandaş, ayrıca Hazreti Muhammed'e yönelik sevgi ve saygıyı ifade eden mesajlara da yer verdi.

Salavat getiren vatandaşlara ücretsiz halka tatlı dağıtılması, caddeden geçenlerin ilgisini çekerken, uygulama kentte günün dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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