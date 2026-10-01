Haberler

Dağlıca’da okulda korkutan yangın

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dağlıca’da okulda korkutan yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki Şehit İstikam Uzman Çavuş Lokman Çoban İlk ve Ortaokulunda yangın çıktı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki Şehit İstikam Uzman Çavuş Lokman Çoban İlk ve Ortaokulunda yangın çıktı.

Dağlıca köyündeki okul binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı etkisi altına alırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin okul binasındaki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

İlk değerlendirmelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Atina'dan provokatif adım! İsrail'den alıp Türkiye sınırına koydular

İsrail'den alıp yanı başımıza koydular
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı

Fonlardan fahiş kazanç elde edenler için dikkat çeken adım
AK Partili Cemil Yaman oran verdi: Terörsüz Türkiye'ye destek yüzde 90

Meclis açılışında Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı
Özgür Özel'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı

Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Güllü'nün ölümü davasında ilk duruşma başladı! O gecenin tek tanığı adliyede

Güllü davasında kritik isim adliyede! Olayın tek tanığı konuşacak
TSK'nın hava filosu büyüyor! 12 kargo uçağı için İngiltere ile imzalar atıldı

TSK'nın gücüne güç katacak! Dev anlaşma için imzalar atıldı
Ronaldo'nun kampı terk ettiği anlar ortaya çıktı

Nereden nereye! Milyonların sevgilisi böyle çekip gitti
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor

Hükümet kriz sonrası düğmeye bastı! Pazartesi yeni dönem başlıyor