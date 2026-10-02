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Hakkari Yüksekova'da yüksek kesimler mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

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Hakkari Yüksekova'da yüksek kesimler mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Cilo Dağları'nın yüksek kesimleri beyaza bürünürken, kar yağışıyla hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

Yüksekova'da son günlerde etkili olan soğuk havaların ardından ilçedeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Mevsimin ilk karının düştüğü Cilo Dağı zirvesindeki kar, görülmeye değer görüntüler ortaya çıkarttı.

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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