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Hakkari Yüksekova'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Hakkari Yüksekova'da iki hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yüksekova-Van karayolunda iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Yüksekova-Van karayolunda seyir halindeki iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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