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Esendere Gümrük Kapısı’nda 3 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Esendere Gümrük Kapısı’nda 3 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
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İran tarafında aralıklarla devam eden sistemsel aksaklıklar nedeniyle Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı’nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk yaklaşık 3 kilometreye ulaştı.

İran tarafında aralıklarla devam eden sistemsel aksaklıklar nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk yaklaşık 3 kilometreye ulaştı.

İran'a geçerek yüklerini teslim etmek için sırada bekleyen tır sürücüleri, yaşanan kuyruktan dolayı mağdur olduklarını belirtti. Yaşanan durumla ilgili konuşan sürücüler, "Öğle saatlerinde Yüksekova'dan Esendere'ye gittiğimiz sırada 3 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu duruyordu. Sebebini sorduğumuzda ise sorunun İran tarafından kaynaklı olduğu söylendi. Artık bu görüntülere alıştık. İnşallah kısa sürede bu da biter ve yolumuza devam ederiz" dediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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