Hakkari-Van yolunda heyelan sonrası iki köprü kasım sonunda açılacak

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Hakkari'de 13 Nisan'da meydana gelen heyelan nedeniyle kullanılamaz hale gelen Hakkari- Van kara yolunda ulaşımın yeniden güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla oluşturulan alternatif güzergahta 147 ve 184 metre uzunluğunda iki köprü inşa ediliyor.

Merkeze bağlı Akçalı köyü mevkisinde baharda meydana gelen heyelan, kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Bölgedeki ulaşımın aksamaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar kapsamında Tatlı köyü mevkisinde 2,5 kilometrelik alternatif yol oluşturuldu.

Yeni güzergah, Karayolları ekipleri ile Milli Savunma Bakanlığı tarafından Zap Suyu üzerine kurulan iki panel köprüyle ana yola bağlandı. Mayıstan bu yana geçici olarak kullanılan panel köprülerin yerine ise kalıcı köprülerin yapılması için çalışmalara başlandı.

Hazırlanan proje kapsamında Tatlı köyü mevkisinin Yeniköprü ve Akçalı köyü yönlerinde biri 147, diğeri 184 metre uzunluğunda iki köprü yapılıyor.

Köprülerin yapılacağı alanlarda iş makineleriyle zemin ve çalışma sahası oluşturan yüklenici firma ekipleri, bir yandan kiriş imalatı ve montajını sürdürürken diğer yandan kirişlerin yerleştirilmesi çalışmalarını yürütüyor.

Kasım sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanan köprülerle bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi, geçici panel köprülerin kullanımından kaynaklanan kısıtlamaların da sona erdirilmesi hedefleniyor.

"Köprülerimizi kasımın sonunda kullanıma açacağız"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, AA muhabirine, nisanda meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolunun söz konusu bölgede tamamen kapandığını söyledi.

Heyelanın büyüklüğü nedeniyle yolun aynı güzergah üzerinden yeniden yapılmasının mümkün olmadığını belirten Taşyapan, bu nedenle Tatlı köyü yakınında alternatif servis yolu oluşturulması için çalışmaları hızla başlattıklarını ifade etti.

Nisandan bu yana ulaşımın panel köprülerden sağlandığını hatırlatan Taşyapan, "Bu güzergahtan projeli bir yol yapılması çalışmaları Karayollarımız Bölge Müdürlüğümüz tarafından başlatılmıştı. Bu proje tamamlandı. Projenin yol kısmı da aynı güzergahtan geçecek. Ancak öncelikle köprülerin yapılması için karar verildi ve köprülerin kasımın sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor." dedi.

Köprü ayaklarının tamamlanmak üzere olduğunu, panel imalatlarının ise sürdüğünü aktaran Taşyapan, şunları kaydetti:

"Mevsim şartlarımızda bir aksilik olmazsa kasımın sonunda köprülerimizi kullanıma açacağız. Köprüleri öncelikle servis yolumuzun güzergahına bağlayacağız. Gelecek yıl da projeli olarak güzergahın biraz üst kısmından yeni 5 kilometrelik yolu bu köprülere bağlanarak kara yolumuz eski standardına kavuşmuş olacak. Köprülerimizin yapılmasıyla uyguladığımız tonaj sıkıntısından kurtulmuş olacağız. Aynı zamanda yolumuzun devamında Hakkari yönünde Erziki köprüsüne kadar yol iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Orada sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Orası da bittiğinde yolumuzun standardı daha iyi olacak. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"Yüksekova-Hakkari ve Yüksekova-Van ulaşımı kısalacak"

Yüksekova-Yeniköprü arasında yapımı süren tünel çalışmalarına da değinen Taşyapan, tünellerden birinin hizmete girdiğini, diğerinde çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Taşyapan, "Yüksekova'daki tüneller iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım çift tüp olarak açıldı. Diğer tünelde de çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar bitirildiği zaman Yüksekova-Hakkari arası ve Yüksekova-Van arasında hem süre kısalacak hem de konforlu bir gidiş güzergahı devreye girmiş olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, bölge müdürlüğümüze verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Herkese kazasız belasız sürüşler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA