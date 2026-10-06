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Hakkari-Van yolunda yağış nedeniyle iki araç yoldan çıktı, yaralanan olmadı

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Hakkari-Van kara yolunun Akçalı köyü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki ayrı araç yoldan çıktı. Kazalarda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu, Karayolları yetkilileri sürücüleri kaya düşmesi riskine karşı uyardı.

Hakkari-Van kara yolunun Akçalı köyü yakınlarında etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda iki ayrı araç kontrolü kaybedilerek yoldan çıktı. Kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Hakkari-Van kara yolunun yaklaşık 45. kilometresinde bulunan Akçalı köyü yakınlarında yağış nedeniyle yol yüzeyi kayganlaştı. Aynı bölgede iki ayrı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araçlar yoldan çıktı. Meydana gelen kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Karayolları yetkilileri, bölgede yağışların devam ettiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer ayrıca güzergahta kaya düşmesi riskine karşı sürücülerin tedbirli olması ve hızlarını yol ve hava şartlarına göre ayarlaması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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