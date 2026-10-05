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MEB Bakanı Tekin, Hakkari'de tarihi medresede gençlerle buluşup şarkılara eşlik etti

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MEB Bakanı Tekin, Hakkari'de tarihi medresede gençlerle buluşup şarkılara eşlik etti
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hakkari'de tarihi Meydan Medresesi'nde gençlerle buluşup şarkılara eşlik etti. Tekin, geceyi Hakkari'de geçirecek ve yarın Şemdinli ile Yüksekova'daki programlara katılacak.

BAKAN TEKİN, TARİHİ MEDRESEDE GENÇLERLE BULUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, valilik ziyareti ve İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrası AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Tekin, daha sonra Biçer Mahallesi'nde bulunan tarihi Meydan Medresesi'nde gençlerle buluştu. Tekin, söylenen şarkılara eşlik etti. Geceyi Hakkari'de geçirecek olan Bakan Tekin, yarın Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki programlara katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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