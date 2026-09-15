Haberler

Hakkari’de denetimli serbestlik yükümlüleri camileri ve okulları temizledi

Hakkari’de denetimli serbestlik yükümlüleri camileri ve okulları temizledi
Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari’de denetimli serbestlik yükümlüleri, 2025-2026 yaz döneminde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında cami ve okullarda temizlik ve düzenleme çalışmalarına katıldı.

Hakkari'de denetimli serbestlik yükümlüleri, 2025-2026 yaz döneminde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında cami ve okullarda temizlik ve düzenleme çalışmalarına katıldı.

Adalet Bakanlığı ile çeşitli kurumlar arasında yürütülen iş birliği kapsamında Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, İl Müftülüğüne bağlı 23 camide temizlik faaliyeti yürütüldü. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha temiz ve düzenli ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla 8 okulda da 12 denetimli serbestlik yükümlüsü ile temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yükümlüler, camilerin ibadete daha uygun hale getirilmesi ve okulların yeni eğitim dönemine hazırlanması çalışmalarında aktif görev aldı. Toplum yararına gerçekleştirilen çalışmalarla hem kamu hizmetlerine katkı sağlanması hem de denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma yeniden kazandırılmasına destek olunması amaçlandı.

Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan değerlendirmede, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda kurumlar arası iş birliklerinin ve toplum yararına yönelik sosyal fayda çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti

İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Hemen reddedildi
Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu! İşte annenin ifadesinin ayrıntıları

Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan’dan NATO liderlerine verilen silah hediyesiyle ilgili ilk açıklama: Eserlerimizi takdim edelim istedik

NATO liderlerine silah hediye edilmişti: Nedenini ilk kez açıkladı
Bursa’da kayıp olarak aranan öğretmenin İznik Gölü’nde cansız bedeni bulundu

Babası otomobilini göl kenarında buldu! Öğretmenden acı haber
Satın aldıkları araziden 'hazine' çıktı! Hayatları bir anda değişti

Satın aldıkları araziden "hazine" çıktı! Hayatları bir anda değişti
Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda liderleri: Merkezi yönetim devri bitiyor

Birleşik Krallık'ta tarihi çıkış! 3 liderden ayrılık mesajı
Seferihisar Belediyesi'nde ‘rüşvet’ soruşturması: 47 şüpheli adliye sevk edildi

Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 47 şüpheli adliyede
İran'ın nisanda düşürdüğü ABD uçağının pilotu, 2 gün beklediği sırada ABD'ye mesaj iletmeye çalışmış

Uçağı İran'da düşürüldü! 2 gün boyunca tek bir şey yapmaya çalıştı
Guendouzi'nin kaçırdığı gol dünyada manşet: Bunu nasıl yaptın?

Yorumu Fenerbahçe taraftarına bırakıyoruz