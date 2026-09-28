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Hakkari Derecik'te yıpranan Türk bayrağı gazeteci tarafından yenilendi

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Hakkari Derecik'te yıpranan Türk bayrağı gazeteci tarafından yenilendi
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Hakkari Derecik'teki Aydınlık köyünde, köy imamının diktiği yıpranan Türk bayrağı bir gazeteci tarafından yenisiyle değiştirildi. Çekimi erteleyen gazeteci, dik yokuşu tırmanıp eski bayrağı indirdi ve yeni bayrağı öperek göndere çekti. Duyarlılığı yöre halkınca takdir edildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Aydınlık köyünde, köy imamı tarafından daha önce hakim bir tepeye dikilen ancak zamanla yıpranan Türk bayrağı, bir gazeteci tarafından yenisiyle değiştirildi.

Derecik ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan tepede dalgalanan Türk bayrağını drone ile görüntülemek üzere bölgeye giden telifli İHA muhabiri Zahit Erk, bayrağın hava şartları nedeniyle yıprandığını fark etti. Bayrağın bu halini görünce çekimi erteleyerek hemen harekete geçen Erk, dik yokuşu tırmanarak tepeye ulaştı. Eskiyen ve yıpranan Türk bayrağını bulunduğu direkten özenle indiren muhabir, yanında getirdiği yeni Türk bayrağını öperek göndere çekti.

Bayrağın yenilenmesinin ardından tepe yeniden dron ile görüntülendi. Yenilenen ve rüzgarla birlikte yeniden dalgalanmaya başlayan Türk bayrağı, Derecik semalarında ayrı bir güzellik oluşturdu. Herhangi bir talimat beklemeksizin kendi imkanlarıyla bayrağı değiştiren Zahit Erk'in duyarlılığı, yöre halkı tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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