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Hakkari'de vefat eden din görevlileri ve hademe-i hayrat mevlit programıyla anıldı

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Hakkari'de vefat eden din görevlileri ve hademe-i hayrat mevlit programıyla anıldı
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Hakkari'deki Hacı Sait Camii'nde hatim ve mevlit programı düzenlendi. Programda vefat eden din görevlileri ile ildeki hademe-i hayrat dualarla anıldı, İl Müftüsü Recep Eren vaaz verdi.

i hayrat düzenlenen hatim ve mevlit programı ile anıldı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde ikindi namazından önce Hacı Sait Camii'nde program gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayıp, mevlit ve aşr-ı şeriflerin okunması ile devam eden programda ilahi ve kasideler seslendirildi. Programda İl Müftüsü Recep Eren, "Camilerin toplumsal ve sosyal hayatımıza kazandırdıkları" konulu vaaz etti.

Vefat eden din görevlileri ile ildeki hademe-i hayratın dualarla anıldığı programda daha önce din görevlilerince okunan hatm-i şeriflerin duasını yaptı. Program ikindi namazının kılınması ve verilen ikramların ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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