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Hakkari Yüksekova'da Anterior MI hastası ambulans helikopterle Van'a sevk edildi

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Hakkari Yüksekova'da Anterior MI hastası ambulans helikopterle Van'a sevk edildi
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Hakkari Yüksekova'da göğüs ağrısıyla hastaneye başvuran ve 'Anterior MI' teşhisi konulan hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi. Hasta, ileri tetkik ve tedavi için SBÜ Van Bölge Hastanesi'ne nakledildi.

Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi gören 'Anterior MI' hastası, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Hakkari'de göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu Yüksekova Devlet Hastanesinde 'Anterior MI' teşhisi konulan M.Y. isimli hastanın (75) ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Bölge Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek, helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Yüksekova'ya giden helikopter ambulans, hastayı alarak Van'a naklini sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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