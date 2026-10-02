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Hakkari'de akşam yağmuru cadde ve sokakları suyla kapladı, hayatı olumsuz etkiledi.

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Hakkari'de akşam yağmuru cadde ve sokakları suyla kapladı, hayatı olumsuz etkiledi.
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Hakkari kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede cadde ve sokakları suyla kapladı ve hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla hava sıcaklığı düşerken vatandaşlar hazırlıksız yakalandı; bazıları iş yerlerine sığındı.

Hakkari'de etkili olan yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Hakkari kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede cadde ve sokakları suyla kapladı. Yağışla birlikte hava sıcaklığında da düşüş yaşanırken, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar iş yerlerine sığınırken, kent genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oldu.

Vatandaşlar, yağışların havaların soğumasıyla birlikte kış mevsiminin erken başlayacağının işareti olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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