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Ankara- Hakkari Yüksekova'da canlı arı kovanlarının içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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İçişleri Bakanlığı: Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde canlı arı kovanlarının içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı : Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde canlı arı kovanlarının içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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