Ankara- Hakkari Yüksekova'da canlı arı kovanlarının içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ankara- Hakkari Yüksekova'da canlı arı kovanlarının içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı: Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde canlı arı kovanlarının içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı : Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde canlı arı kovanlarının içerisindeki peteklerin arasına gizlenmiş 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı