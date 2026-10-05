Bakan Tekin, Hakkari'de öğretmen sayısının 2002'den bu yana 3 kat arttığını açıkladı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bakımından Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında parmakla gösterilecek bir noktaya geldiğini belirterek, "2002'de Hakkari'de bin 527 öğretmenimiz varmış. Şu anda 4 bin 176 öğretmenimiz var. Öğrenci sayısı yüzde 3 civarında artmış olmasına rağmen öğretmen sayımız yaklaşık 3 katına çıkmış durumda" dedi.

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ile birlikte Hakkari'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk olarak Hakkari Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik önünde Vali İbrahim Taşyapan, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Tekin, şeref defterini imzaladı. Tekin, daha sonra Vali Taşyapan ile basına kapalı görüştü. Görüşmenin ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Tekin, kentteki eğitim yatırımları, yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'HAKKARİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİMİZİ YAPTIK'

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, çeşitli programlar vesilesiyle Hakkari'ye geldiklerini söyledi. İl programları kapsamında bakanlığın merkez teşkilatındaki birim amirleriyle de bir araya geldiklerini belirten Tekin, genel müdürler, il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla 'İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Toplantıda ilçelerde incelemelerde bulunan genel müdürlerin tespitlerini dinlediklerini belirten Bakan Tekin şöyle konuştu:

"İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz sunumunu yaptı. İlçe müdürlerimizi dinledik ve Hakkari ile ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Burada hizmet eden, katkı veren eğitim yöneticilerimize, öğretmenlerimize, bize destek olan sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere ve bütün bu çalışmaları koordine eden mülki idare amirlerimize, valimize bilhassa teşekkür ediyorum" dedi.

Mülki idare amirlerinin eğitimi öncelikli bir ilgi alanı olarak görmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Tekin, "Eğitimi her gittiğim yerde öncelikli bir ilgi alanı olarak ele almalarından dolayı inanılmaz derecede mutluyum. Bu vesileyle bütün mülki idare amirlerimize de teşekkür etmiş olayım" dedi.

'ÖĞRETMEN SAYIMIZ YAKLAŞIK 3 KATINA ÇIKTI'

2002'den itibaren Türkiye genelinde eğitimde fiziki kapasite, insan kaynağı ve teknolojik altyapı açısından önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Tekin, OECD'nin 2025 Eğitim Raporu'na dikkat çekti. Tekin, "Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla en son OECD'nin 2025 Eğitim Raporu'nda Türkiye, OECD üyesi ülkeler arasında parmakla gösterilecek bir noktaya gelmiş durumda. Bilhassa insan kaynağı açısından eksiği bulunmayan veya en az eksiği bulunan iki OECD ülkesinden bir tanesi" bilgisini verdi.

Hakkari'deki öğretmen ve öğrenci sayılarına ilişkin de açıklama yapan Tekin şunları kaydetti:

"2002 yılında Hakkari'de bin 527 öğretmenimiz varmış. Şu anda 4 bin 176 öğretmenimiz var. 2002'de öğrenci sayısı 58 bin 457 imiş. Şu anda yaklaşık 61 bin öğrencimiz var. Yani öğrenci sayısı da yüzde 3 civarında artmış. Buna rağmen öğretmen sayımız yaklaşık 3 katına çıkmış durumda. Bu, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı açısından bizi uluslararası rakamlara ulaştıran bir başarıdır. Ben bunun için bütün öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

DERSLİK SAYISI DA YAKLAŞIK 3 KAT ARTTI

Hakkari'de derslik sayısında da önemli artış yaşandığını belirten Tekin, 2002 yılında kent genelinde 1148 derslik bulunduğunu, bu süreçte 2 bin 139 ilave derslik yapıldığını söyledi. Tekin, "Şu anda Hakkari'de 2 bin 916 dersliğimiz var. Derslik sayımız yaklaşık 3 kat artmış durumda. Sadece derslikler için harcadığımız kaynağın yatırım karşılığı 18 milyar Türk lirası" dedi.

Eğitim altyapısındaki diğer yatırımlara da değinen Tekin, 2002 yılında Hakkari'de Bilim ve Sanat Merkezi bulunmadığını, bugün ise 3 merkezin hizmet verdiğini söyledi. Tekin, "2002'de sadece 9 okulumuzda spor salonu varken, şimdi 31 okulumuzda spor salonu var. 2002'de 52 laboratuvarımız varken bugün 190 laboratuvarımız var. 2002 yılında sadece 39 okul kütüphanesi varken, şu anda 170 okul kütüphanemiz var. Bunlar her açıdan önemli göstergeler" ifadelerini kullandı.

'PISA SONUÇLARI TÜRKİYE'NİN BAŞARISINI TEYİT ETTİ'

Eğitimde fiziki altyapının yanı sıra akademik başarıya da önem verdiklerini vurgulayan Tekin, 2025 PISA sonuçlarının Türkiye'nin uluslararası alandaki yükselişini ortaya koyduğunu söyledi. Tekin, "OECD, PISA skorlarını açıkladı. OECD'nin ölçtüğü her alanda; matematik, okuma becerileri ve fen bilimlerinde ortalamasını yükselten tek OECD ülkesi Türkiye. 2003 sınavlarında 38 OECD ülkesi arasında ilk 30'a giremezken, şu anda 91 ülke arasında ilk 15'in içerisindeyiz. Bu çok önemli bir başarı" diye konuştu.

'MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİ ÖNCELEYEN BİR KUŞAK YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını belirten Bakan Tekin, öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin de önem taşıdığını söyledi. Bakan Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplumun bizden beklediği ikinci boyut, eğitim öğretim süreçlerinde çocuklarımızın içinde yetiştikleri topluma, toplumsal değerlere, devlet ve millet geleneğimize, birlik ve beraberliğimize sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmemiz. Hem akademik başarıları sağlayan hem de milletin bir ferdi, milletin bir parçası olmaktan gurur duyacak ve değerlerimizi gelecek kuşaklara taşıyacak bir eğitim vermemiz gerekiyor."

Bu perspektifle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçirdiklerini belirten Tekin, model kapsamında tüm derslerde öğrencilerin milli ve manevi değerleri benimsemelerini sağlayacak bir müfredat oluşturduklarını ifade etti.

'HAKKARİ'DEKİ EĞİTİM HİZMETLERİMİZE YENİLERİNİ EKLEYECEĞİZ'

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin insan hakları, kardeşlik, demokrasi, temel hak ve özgürlükler, anayasal devlet ve hukuk devleti gibi değerlere vurgu yaptığını belirten Tekin, eğitim alanındaki çalışmaların Türkiye'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına da katkı sağlayacağını söyledi. Tekin, Hakkari'deki eğitim çalışmalarına katkı sunanlara teşekkür ederek, "Hakkari'deki eğitim öğretim süreçlerine destek veren siyasi parti il başkanlarına, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz çalışanlarına, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve mülki idare amirlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakkari'deki eğitime yönelik hizmetlerimize yenilerini ekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, onuruna verilen akşam yemeğinin ardından AK Parti Hakkari İl Teşkilatı'nı ziyaret edecek, daha sonra gençlerle bir araya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı