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Hakkari Yüksekova'da sürüye çarpan araçtaki 4 kişi yara almadı, 20 koyun telef oldu

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Hakkari Yüksekova'da sürüye çarpan araçtaki 4 kişi yara almadı, 20 koyun telef oldu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı, 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Araçta ağır hasar oluşurken, koyunlar yol kenarına kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koyun sürüsüne çarpan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlatırken, 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Yüksekova-Esendere yolu üzerindeki Dilimli Barajı yakınlarında meydana geldi. Yola inen sürüye çarpan otomobilde bulunan 4 kişinin yara almadan kurtulduğu kazada, araçta ağır hasar oluşurken, 20 koyun da telef oldu. Başka bir kazaya sebebiyet vermesin diyen koyunlar yol kenarına kaldırılarak, yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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